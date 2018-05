Emozioni e spettacolo nell'anticipo del 37esimo e penultimo turno di Ligue 1 tra Guingamp e Marsiglia. Gli ospiti, a caccia di un successo prezioso in chiave Champions League, la sbloccano subito con le reti di Germain e Thauvin, ma i padroni di casa si rifanno sotto e pareggiano grazie a una doppietta dell'ex Roma Grenier. Tra il 66' e il 70' l'espulsione di Mandanda e il rigore trasformato da Briand sembrano indirizzare la sfida, ma gli uomini di Garcia non si arrendono e, sempre con Thauvin, pareggiano all'81'. Ultimi minuti di fuoco: prima Thauvin spreca in contropiede con un diagonale alto da ottima posizione, sul fronte opposto invece Kerbrat salva sulla linea su tiro a porta vuota di Amavi. Il Marsiglia accorcia le distanze dal Lione e aggancia il Monaco terzo in classifica, ma il pareggio allontana inevitabilmente il sogno Champions.