Torna in campo la Ligue 1, con l'anticipo della tredicesima giornata in programma questa sera alle 20.45 presso lo Stadio Pierre Mauroy di Lille, tra i padroni di casa di Christophe Galtier e lo Strasburgo allenato da Thierry Laurey: les Dogues, reduci dalla sconfitta di Parigi contro la capolista PSG, arrivavano da quattro vittorie di fila e vogliono tornare ai tre punti per continuare una stagione iniziata alla grande, che li vede al momento al secondo posto in piena zona Champions. Anche gli ospiti stanno andando molto bene: sono settimi, reduci da cinque risultati utili di fila (due vittorie e tre pari) e con tre punti si porterebbero in piena zona Europa.