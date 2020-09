Terzo turno della Ligue 1, dopo il tonfo del PSG ieri (recupero seconda giornata contro il Lens) oggi tocca al Lione, alle 21 l'OL in trasferta sul campo del Bordeaux: la squadra di Rudi Garcia non riesce a bissare il successo della seconda giornata e si ferma sullo 0-0, recriminando per il palo colpito da Aouar a poco più di 5' dalla fine dopo azione personale. Il Lione, che deve ancora recuperare la partita del primo turno contro il Montpellier, sale così a 4 punti, 5 per il Bordeaux ancora imbattuto dopo tre giornate.



h. 21.00

Bordeaux-Lione 0-0 LIVE