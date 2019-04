Il mercato europeo - e non è una notizia - sta stretto ai maggiori campionati di calcio del Vecchio Continente che aspirano a conquistare una fetta di pubblico oltre Schengen. Ne sono esempio le Supercoppe italiane o le tourneé estive dei vari top club in Cina o Medio Oriente e in Francia, dove l'indole colonizzatrice è di casa, hanno pensato di cambiare alcuni orari delle partite per favorirne la visione al pubblico asiatico.



TRA DUE STAGIONI - La Ligue 1 si affaccia quindi al mercato cinese e lo farà a partire dalla stagione 2020/2021 anticipando la prima gara della domenica alle 13:00, in modo da favorire l'audience di milioni di potenziali spettatori che dalla Repubblica Popolare aspetterebbero il fischio d'inizio. "Abbiamo bisogno - ha dichiarato il direttore generale della LFP Didier Quillot ad alcuni media cinesi - di fare ciò, nel tentativo di posizionare la Ligue 1 come uno dei migliori tornei europei. Oggi ci stiamo avvicinando alla Serie A in termini di valore e attrattività. Dobbiamo raggiungere la Bundesliga, ma è un percorso lungo". IN SERIE A - A questo proposito, nel nostro massimo campionato recentemente si è addirittura accarezzata l'idea di giocare alcune gare in Cina: tale proposta, che nella sua fase embrionale ha raccolto più dissensi che altro, esprime in modo chiaro quanto nei prossimi anni il sistema calcio assumerà i caratteri di un prodotto da esportare nel mondo. D'altronde la finale di Copa Libertadores di quest'anno, per motivi ufficialmente dissimili (gli scontri a Buenos Aires) ma economicamente gli stessi (la finalità di marketing) è stata disputata a Madrid.