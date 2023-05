Per il secondo anno consecutivo l’allenatore del Psg non è tra i candidati per vincere il premio come miglior allenatore della Ligue 1. Galtier infatti è stato escluso dalla lista per vincere il premio dove invece ci sono: Haise del Lens, l'ex romanista Fonseca, oggi sulla panchina del Lille, l'ex Verona Tudor (Marsiglia), Montanier del Tolosa e l'allenatore del Clermont Gastien.