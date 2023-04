Nell'unica partita in programma questo sabato per la 33esima giornata di Ligue 1, il Lille di Paulo Fonseca torna alla vittoria e ottiene il terzo risultato consecutivo per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Nel 3-0 su un Ajaccio che rimane penultimo e sempre più lontano dalla salvezza spiccano le firme di André Gomes (doppietta) e Cabella.