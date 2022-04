In Francia sembra ormai tutto pronto per la, la squadra allenata da Pochettino si trova a benoccupato dal Marsiglia. Se il primo posto ha ormai un’ipoteca, stesso discorso non vale per la qualificazione in Champions e in Europa League.Una delle squadre più in forma che sta cercando una storica qualificazione alla prossima Champions League è lo. La squadra allenata da Julienoccupa la quarta posizione che consentirebbe al club francese di partecipare alla prossima Europa League. Mancano 7 giornate alla fine del campionato ed arrivato a questo punto lo Strasburgo spera di poter chiudere la stagione al meglio, riuscendo ad agganciare il terzo posto che vorrebbe dire poter disputare i preliminari della Champions. Il club francese deve ringraziare i propri attaccanti che stanno dimostrando il proprio cinismo:. L'esperto, che è tornato nel club che lo aveva lanciato da giovane, sta ripagando la fiducia data dalla dirigenza con dei gol pesanti. Il miglior marcatore del club non è però l’ex Valencia, ma il francese Ludovicche è riuscito a siglareai compagni. Lo Strasburgo, oltre ad avere dei giocatori d’esperienza, ha anche dei giovani interessanti come il mediano IbrahimaIl giovane francese è un giocatore molto fisico, ma riesce a disegnare delle linee di passaggio interessanti che gli hanno permesso di fornireLa prossima partita verrà disputata contro ilche ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Gli impegni successivi saranno contro ile saranno partite cruciali per la stagione dello Strasburgo che si trova distante quattro punti dal terzo posto occupato dal Rennes ma che è distaccato di soli due punti dal sesto posto che vorrebbe dire rimanere fuori dall’Europa. Qualsiasi sarà il risultato alla fine della stagione,dal lavoro portato avanti da Stèphan e dal suo staff, ma è anche ovvio che una qualificazione in Europa o addirittura in Champions sarebbe il giusto premio per coronare un’ottima stagione.