Oggi sono in programma sette partite di Ligue 1 che chiuderanno la 27a giornata: si parte alle 13 con il Lens che in casa del Clermont proverà a staccare il Monaco impegnato alle 17.05 in casa contro il Reims di Balogun. Nel posticipo di stasera i riflettori sono accesi sul Velodrome su Marsiglia, che alle 20.45 affronterà lo Strasburgo per cercare di accorciare sul Psg che ieri è salito a +11 dopo la vittoria col Brest.