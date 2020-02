Dopo le partite di venerdì e di ieri, termina oggi con quattro gare la 25esima giornata di Ligue 1: apre alle 15 il Lione di Rudi Garcia, avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League che, reduce da tre partite senza vittorie e scivolato all'undicesimo posto in classifica, vuole recuperare terreno sulla zona Europa nell'impegno casalingo contro lo Strasburgo, che arriva da due vittorie consecutive e si trova avanti di tre punti. Alle 17 il Saint Etienne, reduce da tre ko di fila e sprofondato al 17esimo posto a soli tre punti dalla zona calda, va a Brest per superarlo in classifica e rilanciarsi. Stessa ora per la sorpresa Rennes, terzo e voglioso di difendere la zona Champions in trasferta contro un Reims relativamente tranquillo. Chiude alle 21 il posticipo di lusso dello stadio Pierre Mauroy: il Lille, che arriva da tre vittorie di fila e si è rilanciato in ottica Champions, riceve il Marsiglia secondo e imbattuto in campionato da tredici turni, per accorciare la classifica.