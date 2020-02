José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato dell'addio di Christian Eriksen, passato all'Inter, nell'intervista concessa ai microfoni di SkySportsUk: "Abbiamo perso Eriksen ma, grazie al nostro presidente, lo abbiamo fatto in modo intelligente cedendolo per una somma importante che abbiamo potuto investire su giovani come Bergwijn e Lo Celso. Spero che succederà lo stesso in futuro, è vero che tutti noi allenatori tendiamo a desiderare giocatori più forti e una rosa più lunga. Ma questa è un po’ la nostra natura".