Archiviato il netto successo del Paris Saint-Germain nello scontro diretto per la testa della classifica contro il Lens, la 31esima giornata di Ligue 1 riparte quest'oggi con le sette partite che completano il programma. Si inizia alle 13 con la sfida tra il Lille di Paulo Fonseca e il Montpellier: la formazione di casa insegue un successo per cancellare l'ultima sconfitta sul campo dell'Angers e riprendere la corsa verso i piazzamenti europei.



Alle 15, contro il Nantes (che ha collezionato appena 3 punti nelle ultime cinque uscite), l'Auxerre va a caccia della terza vittoria consecutiva per allontanare definitivamente la zona retrocessione, obiettivo nella testa pure del Brest, che alla stessa ora ospita il Nizza. Sempre alle 15 in campo pure Clermont-Angers e Strasburgo-Ajaccio.



Alle 17.05 riprende la sfida a distanza tra Monaco e Marsiglia per i piazzamenti che conducono alla prossima Champions League: la formazione del Principato attende al "Louis II" il Lorient e va all'attacco del terzo posto di proprietà della squadra allenata da Tudor che, dopo due pari consecutivi, ha l'opportunità di riappropriarsi della seconda posizione in classifa davanti al Lens in caso di vittoria contro il Troyes.