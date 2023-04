Novità in arrivo nello staff tecnico dell'Inter per la prossima stagione. Indipendentemente da chi sarà l'allenatore, secondo la Gazzetta dello Sport, il ruolo di principale preparatore dei portieri della prima squadra dovrebbe essere affidato a Gianluca Spinelli. Da cinque stagione è al Paris Saint-Germain, dove ha allenato prima Buffon e poi Donnarumma. Dopo aver giocato in porta nel Saronno dal 1993 al 1998 e nel Como e aver collaborato per il sito calciatori.com, nel 2002 inizia ad allenare i portieri proprio nel Como per poi passare nel 2004 al Genoa (dove rimane per 10 anni) sempre con Enrico Preziosi presidente. Spinelli (57 anni il prossimo 29 ottobre) dal 2014 al 2018 lavora con Antonio Conte, prima due anni nella Nazionale italiana e poi altrettanti al Chelsea.



Attualmente l'Inter ha due preparatori dei portieri: Gianluca Zappalà (arrivato con Simone Inzaghi) e Adriano Bonaiuti, che segue personalmente Samir Handanovic.