Al via la 20esima giornata di Ligue 1 con due anticipi in programma in questo venerdì: in campo scendono le inseguitrici del PSG. Alle 19 il Lille secondo in classifica va sul campo del Caen per tornare al successo dopo lo stop col Tolosa, mentre alle 21 è il turno del Lione, che ospita il Reims.