Dopo il pareggio nell’anticipo di ieri tra Nizza e Rennes, torna in campo oggi la Ligue 1 con il grosso delle partite della 21esima giornata.



Si parte alle 17.30 con il Marsiglia, secondo in classifica a -8 dal PSG, che ospita l’Angers, sorprendente a metà classifica.



Alle 20 il resto delle gare: il Monaco, reduce dal 3-3 esterno con il PSG, sfida lo Strasburgo, sconfitto nell’ultima dal Metz. Il Montpellier sesto, invece, sfida il Digione, in lotta per non retrocedere, così come il Nimes, che fa visita al Saint-Etienne. Il Reims, una delle sorprese del campionato, affronta il Metz, mentre il Brest sfida l’Amiens.