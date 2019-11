Dopo le partite di ieri, che hanno visto la vittoria del PSG grazie ad Icardi e i successi di Monaco e Strasburgo, torna in campo questo pomeriggio la Ligue 1.



Apre alle 15 la sfida tra Rennes e Amiens, due squadre in posizioni di classifica pericolanti. Due le gare in programma alle 17: Montpellier-Tolosa e Nantes-Saint.Etienne. Chiude in serata il big match tra Marsiglia e Lione.