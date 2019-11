Dopo l'incredibile sconfitta di ieri del PSG contro il Digione, torna in campo la Ligue 1 per la dodicesima giornata. Apre alle 17.30 il Marsiglia contro il Lille, fino ad oggi poco prolifico in trasferta (solo 2 punti in 5 gare). Con una vittoria i padroni di casa rientrerebbero in corsa per le prime posizioni della classifica.



Alle 20 il grosso del turno: spicca Tolosa-Lione, con gli ultimi che arrivano dalla convincente vittoria per 2-0 sul Metz, seppur in trasferta non vincano dalla 1a giornata. Proprio il Metz affronta il Montpellier, poi Amiens-Brest e Angers-Strasburgo. Chiude la serata la sfida tra Nimes e Rennes.