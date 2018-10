Undicesima giornata di Ligue 1 e tre partite in programma quest'oggi. Si comincia alle 15, con Rennes-Reims, mentre alle 17 il Bordeaux di Karamoh chiede strada al Nizza di Vieira e Balotelli, in piena crisi e soltanto diciassettesimo in classifica.



Chiusura ad alto contenuto spettacolare, col Clasico del Parco dei Principi tra Paris Saint Germain e Marsiglia: Neymar e soci inseguono l'undicesima vittoria consecutiva per prendere ancora di più il largo, la squadra di Garcia, battuta a domicilio dalla Lazio in Europa League, vuole piombare invece in zona Champions League dopo le ultime due vittorie di fila.