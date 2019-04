Dopo i due anticipi di ieri sera, con il pareggio tra Dijon e Amiens e la sconfitta del Lione sul campo del Nantes, torna in campo oggi la Ligue 1 per la 32esima giornata di campionato. Apre alle 17 il Marsiglia di Rudi Garcia, che contro il Nimes proverà il sorpasso ai danni del Saint Etienne quarto.



Alle 20 il Monaco ospita il Reims per continuare la risalita dai bassifondi della classifica, mentre lo Strasburgo affronta il Guingamp fanalino di coda. Chiude la serata la sfida tra Caen e Angers.