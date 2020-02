Prosegue oggi la 24esima giornata di Ligue 1 con tre partite. Si parte alle 15 con la sfida tra il Montpellier e il Saint-Etienne, con i padroni di casa che cercano punti utili per l’assalto all’Europa.



Alle 17 scendono invece in campo Strasburgo e Reims, in una sfida che mette in palio punti pesanti nella corsa ai vertici.



Chiude in serata, alle 21, il big match tra PSG e Lione. I parigini, a +7 sul Marsiglia secondo, provano l’allungo forse decisivo per la vittoria del titolo.