Dopo il roboante 4-0 del Marsiglia al Tolosa, la prima giornata di Ligue 1 prosegue con 6 partite. Alle 17, tocca al Monaco di Jardim, che non potrà contare sul futuro interista Keita, di scena sul campo del nuovo Nantes di Cardozo. Alle 20, 5 match in contemporanea: il neopromosso Nimes fa visita all'Angers, il Lille ospita il Rennes, mentre il Nizza di Balotelli è impegnato in casa contro il Reims. Chiudono il programma Montpellier-Dijon e Saint-Etienne-Guingamp.