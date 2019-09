Dopo le gare del weekend, torna subito in campo la Ligue 1 con il programma della settima giornata, di scena nel turno infrasettimanale: si apre oggi con due anticipi, alle 19 e alle 21, Il primo match è quello tra Dijon e Marsiglia: i padroni di casa sono ultimi con un solo pareggio in sei partite, mentre l'OM di Villas Boas ha ottenuto tre vittorie e due pari nelle ultime cinque ed è attualmente terzo a meno quattro dal PSG. Il secondo invece il derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza: al Louis II la squadra di Jardim, penultima, cerca la prima vittoria in questo campionato, mentre quella di Vieira insegue il primato, seconda a meno tre dal primo posto.