Dopo le partite di venerdì e quelle di ieri, termina oggi con tre gare la quinta giornata di Ligue 1: apre alle 15 Nantes-Reims, sfida tra due squadre partite in maniera positiva, con due vittorie finora e alla ricerca dell'alta classifica; alle 17 il Saint Etienne, finora deludente, riceve il Tolosa, con un solo risultato possibile. Chiude alle 21 il match clou, il derby della Costa Azzurra tra Monaco e Marsiglia, in scena allo stadio Louis II: i padroni di casa sono partiti nuovamente male in questa stagione, con due soli punti in quattro partite, mentre gli ospiti sono in netta ripresa grazie alle reti dell'argentino Dario Benedetto.