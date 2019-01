Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, è terminata oggi la 20esima giornata di Ligue 1, con cinque partite: ha aperto alle 15 la sfida tra Rennes e Montpellier, con i padroni di casa che non riescono a superare gli ospiti e ad avvicinarsi favorevolmente alla zona Europa, mentre gli uomini di der Zakarian non vincono da cinque giornate (tre pari e due ko) e si allontanano dalla zona Champions. Alle 17 due partite: l'Angers riceve il Nantes in una sfida salvezza tra due squadre che non vincono da parecchio, mentre il Marsiglia di Garcia va sul campo di un pericolante Caen per tornare a vincere dopo un lungo periodo di crisi. Alle 19 il Bordeaux dell'ex Inter Karamoh, in rete durante la settimana, ospita il Dijon, mentre chiude alle 21 il big match dello stadio Guichard di Saint Etienne, con il derby tra Les Verts e il Lione, fondamentale per la Champions: i padroni di casa arrivano da tre vittorie di fila e sono terzi, a più due proprio sui rivali dell'OL.