Si parte coi campioni di Francia, agli ottavi di, del, che attendono il: ora a metà classifica, la scorsa stagione sono state tra le 4 protagoniste in lotta per il titolo, vinto poi daicompagni. Nella squadra di casa brilla Jonathan, capocannoniere della Ligue 1 con 11 reti, dieci arrivati prima dell’ora di gioco. Negli ospiti, invece, c’è, che ha segnato il gol di apertura in tutte e 5 le partite in cui ha segnato.Il programma prosegue poi alle 15, conAlle 17 poi tocca al, che va in casa dello: terzi in classifica, i marsigliesi arrivano dal ko casalingo contro il Brest, sono a due punti dal Rennes, ma hanno una gara in meno. Infine, alle 21, la capolistaospita il: Mbappé contro Sofiane Diop, col primo autore di 8 gol e 5 assist negli scontri diretti contro il suo passato, e col secondo che è un talismano in trasferta, con 3 gol sono arrivati altrettante vittorie.