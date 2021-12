Dopo la sconfitta del Lens in casa del Nantes di ieri sera, il sabato francese si apre allecon una sfida fra due squadre che stanno disputando un ottimo campionato. Ildi, dopo, ospita il, nono in classifica e con un punto in più.Alle, invece, si giocherà uno scontro salvezza, di importanza già vitale per le due squadre. Il, quattordicesimo in classifica cerca punti preziosi per allontanare quasi definitivamente le zone calde della classifica, in casa contro il, ultimo e reduce da tre sconfitte consecutive, che hanno portato all’allontanamento di mister Claude Puel.