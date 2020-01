Dopo le partite di ieri, che hanno visto il Monaco crollare in casa 3-1 contro lo Strasburgo, torna in campo oggi la Ligue 1 con tre partite che chiudono il 21esimo turno.



Si parte alle 15 con la sfida tra il Lione, che cerca punti per puntare la zona Europa, e il Tolosa fanalino di coda.



Alle 17 è il turno di Nantes-Bordeaux, con i padroni di casa che con un successo scavalcherebbero il Montpellier in zona Champions.



Chiude alle 21 la sfida tra Lille e PSG, con i parigini che faranno a meno di Kurzawa, vicinissimo alla Juve, e Cavani.