Nella domenica di Pasqua si gioca in Ligue 1, con un programma che prevede sette partite. Si parte alle 13, con il match fra Lione e Rennes, per poi proseguire alle 15 con quattro match. Alle 17.05 tocca al Monaco, che fa visita al Nantes, mentre in serata il programma sarà ultimato dalla trasferta del Marsiglia sul campo del Lorient, con calcio d'inizio alle 20.45.