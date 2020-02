Dopo l'anticipo tra Nimes e Marsiglia, la 27esima giornata di Ligue 1 prosegue con altre 6 partite. Si comincia con la sfida delle 17.30 tra Paris Saint Germain e Digione, in un clima infuocato all'interno dello spogliatoio dei capitolini dopo lo scontro verbale col ds Leonardo dei giorni scorsi e Mauro Icardi nuovamente in panchina.



Tra le gare delle 20, spicca Monaco-Reims: appuntamento da non sbagliare per entrambe per rimanere agganciate alla zona Europa. Completano il programma Amiens-Metz, Brest-Angers, Montpellier-Strasburgo e Tolosa-Rennes.