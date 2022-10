Prosegue la 12ª giornata di Ligue 1 con gli ultimi sette incontri in programma in questa domenica. Si parte alle 13 con il Rennes che, in casa dell'Angers, cerca tre punti per scavalcare il Marsiglia al quarto posto.



Alle 15 quattro incontri: il Lorient va sul campo del Troyes per riprendersi il secondo posto alle spalle del PSG, Tolosa e Clermont ospitano rispettivamente Strasburgo e Brest mentre nella parte bassa della classifica si affrontano Reims e Auxerre.



Alle 17.05 Nizza e Nantes si giocano punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.



Chiude alle 20.45 lo scontro diretto per l'Europa tra Lille e Monaco, rispettivamente in 7ª e 8ª posizione e divisi da due punti in classifica.