Terzo giorno di partite in Ligue 1 con il lungo programma della domenica della 25esima giornata di calcio in Francia.



Si parte alle 13 con Lorient-Auxerre con gli ospiti che volgiono proseguire il momento positivo (5 punti nelle ultime 3) e tirarsi fuori dalla zona retrocessione.



Alle 15 quattro gare con gli ex-Euro-rivali della Juventus, il Nantes che ospitano il Rennes nella sfida più importanti ai sensi della classifica perché i rossoneri potrebbero ricentrare il 5° posto. Clermont-Strasburgo e Reims-Tolosa sono gare importanti per tenersi in alto nella zona salvezza, mentre fondamentale è lo scontro diretto in zona retrocessione fra Ajaccio e Troyes.



Alle 17.05 il Monaco ha una chance fondamentale nel derby della costa azzurra contro il Nizza per riportarsi a poche distanze dalla vetta. Alle 20.45, infatti c'è lo scontro diretto seconda contro prima al Velodrome fra Marsiglia e PSG.