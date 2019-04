Dopo gli anticipi di ieri e in attesa delle gare di Pasqua, continua oggi con quattro partite la 33esima giornata di Ligue 1. Apre alle 17 il Marsiglia di Rudi Garcia e Mario Balotelli, che spera ancora in un piazzamento europeo almeno in Europa League ma sogna la Champions: per continuare a farlo deve però vincere sul campo del Guingamp penultimo, che cerca il terzo risultato utile di fila per conquistare il terzultimo posto che garantirebbe il playout ed eviterebbe la retrocessione diretta in Ligue 2. Alle 20 in scena tre partite: senza grandi spunti quella tra Nimes e Bordeaux, squadre ormai salve e impossibilitate nel raggiungere l'Europa che pensano già alla prossima stagione, mentre il Montpellier va sul campo di uno Strasburgo che non perde da cinque giornate per continuare a coltivare speranze di Europa League, così come il Nizza, che cerca invece il quinto risultato utile di fila sul campo del disastrato Caen, reduce da due ko di fila, ultimo e a meno due dal playout.