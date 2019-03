Dopo le gare di ieri, termina oggi con cinque partite la 28esima giornata di Ligue 1: si comincia alle 15 con tre match in programma, tra cui spicca l'impegno del Lille secondo della classifica che, reduce da otto risultati utili di fila (sei vittorie e due pari) va sull'ostico campo del Saint Etienne per allungare sulle inseguitrici, mentre gli altalenanti Verts necessitano dei tre punti per provare a rientrare in zona Europa. Il Montpellier, tornato alla vittoria dopo cinque gare nel turno infrasettimanale a Bordeaux e a tre punti dal quarto posto, riceve il tranquillo Angers, mentre il fanalino di coda Guingamp si gioca le residue speranze salvezza sul campo del Tolosa, a più otto sulla zona rossa. Alle 17 il Rennes, reduce dalla bella vittoria contro l'Arsenal in Europa League ma a secco da due turni in campionato, prova una flebile rincorsa alla parte alta della classifica contro il Caen penultimo, senza vittorie da nove gare e a meno cinque dalla salvezza. Chiude alle 21 il derby della Costa Azzurra, al Velodrome di Marsiglia arriva il Nizza, nel primo incrocio da ex per Mario Balotelli, in uno straordinario momento di forma: la squadra di Garcia, in serie positiva da cinque gare, deve difendere il quarto posto e provare ad attaccare la zona Champions, mentre i rossoneri vincendo si porterebbero a meno uno proprio dall'OM, in piena zona Europa.