Si chiude con altre 7 gare il programma dellain Francia.Si parte subito con ildelle grandi stelle, e che potrebbe vedere l'esordio stagionale di Sergio Ramos, che farà visita alcon una grande opportunità. Il ko a sorpresa del Nizza potrebbe spedire i parigini a +14 sul secondo posto. I padroni di casa sono però in serie positiva da 4 gare e stanno cercando punti fondamentali per tirarsi fuori dalla zona retrocessione dove oggi occupano l'ultimo posto a pari punti col Metz.Alle 15 saranno 4 i match da seguire con ilche ha l'opportunità di portarsi in solitaria al secondo posto sfidando in trasferta ilche è in serie negativa da 5 gare con 4 ko nelle ultime 5. Ildi Faivre invece ha inanellato 5 gare senza sconfitte e tre vittorie filate e farà visita al. Non sta attraversando un buon momento il, precipitato fuori dalle zone europee, ma con lopotrebbe compiere un balzo fondamentale. E infineè importantissima in zona salvezza.Alle 17 ildopo il disastro dei suoi tifosi nella gara contro il Marsiglia fa visita alontpellier cercando di risollevare un'annata che rimane per ora negativa. E infine alle 10.45 proprio ilospiterà in casa ilper mettersi alle spalle sia la partita rinviata con l'OL sia una serie di 3 pareggi nelle ultime 4 gare disputate e rilanciarsi nella zona Champions.