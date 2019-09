Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto lo Strasburgo superare in rimonta per 2-1 il Nantes, torna in campo oggi la Ligue 1. Siamo alla sesta giornata, e il sabato prevede diverse partite interessanti. Apre alle 17.30 il Marsiglia, che ospita il Montpellier. Alle 20 tutte le altre sfide: il Monaco sfida a domicilio il Reims, il Nizza se la vede con il Dijon. Poi Bordeaux-Brest, Metz-Amiens e Nimes-Tolosa.