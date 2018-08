Dopo la vittoria nell'anticipo di ieri sera del Lione sullo Strasburgo, torna in campo oggi la Ligue 1 per la terza giornata del campionato transalpino.



Ad aprire le danze, alle 17, il PSG di Tuchel che ospita al Parco dei Principi l'Angers. I parigini vanno a caccia del terzo successo in altrettante partite, discorso opposto per l'Angers, ancora fermo a 0 punti. Il tecnico tedesco ha annunciato che Buffon non sarà della partita: l'ex Juve farà spazio ad Areola, ci saranno invece in attacco Mbappé e Neymar.



Alle 20 in campo il Nizza, ancora privo di Balotelli (ultima giornata di squalifica per lui), affronta all'Allianz Riviera il Dijon. Il Montpellier sfida il Saint Etienne, mentre il neopromosso Reims, ancora a punteggio pieno, fa visita all'Amiens, reduce da due sconfitte consecutive. Sempre vittorioso anche il Nimes, che se la vedrà con il Tolosa.