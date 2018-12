Prosegue il programma della 15esima giornata di Ligue 1 dopo l'anticipo tra St. Etienne e Nantes con altre cinque partite in programma in questo sabato.



Alle 17 scontro diretto per il secondo posto tra Lille e Lione, reduce dal pareggio in Champions con il Manchester City.



Poi, alle 20, gli altri quattro match: il Monaco di Henry ospita il Montpellier terzo in classifica, mentre il Nizza di Balotelli va sul campo del Guingamp ultimo. Nimes-Amiens e Angers-Caen sono le sfide che mettono in palio punti salvezza.



Domenica le quattro partite che chiudono il turno: Tolosa-Digione (15), Marsiglia-Reims e Rennes-Strasburgo (17) e Bordeaux-PSG (21).