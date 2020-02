Turno infrasettimanale per la Ligue 1 che manda in campo tre partite valide per la 23esima giornata di campionato.



Alle 19 il Lille in piena rincorsa Champions e ripresasi nell'ultimo turno contro lo Strasburgo dopo il periodo negativo con 3 ko consecutivi, ospita il Rennes, terzo in classifica e con Niang e Raphinha scatenati.



Sempre alle 19 il Monaco ripiombato in una crisi che pare senza fine e senza vittorie da 4 giornate, ospita l'Angers in un autentico scontro per continuare a sognare l'Europa distante solo 4 punti.



Alle 21.05 chiude il Paris Saint Germain, primo a +12 sul Marsiglia e che, dopo aver festeggiato il compleanno di Neymar, proverà l'allungo facendo visita a un Nantes ancora in corsa Europa League.