Dopo le partite di ieri, sono in programma tre gare in Ligue 1 per completare la nona giornata di campionato. Alle 15 il Lille, quinto in classifica con 14 punti, ospita il Nimes, diciassettesimo a 8 punti. Alle 17 il Rennes, nono a 12 punti, attende il Reims, dietro di un solo punto rispetto ai padroni di casa. Alle 21, infine, il Lione è chiamato a rialzarsi in classifica e fa visita al Saint-Etienne, a sorpresa ultimo in classifica.