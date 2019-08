Prosegue il quarto turno di Ligue 1, aperto venerdì dal successo del PSG in casa del Metz, con altre cinque partite in programma in questo sabato. Si parte alle 17 con il Lione: reduce dal ko di Montpellier, l'OL prova a ripartire in casa contro il Bordeaux.



Alle 20 le altre: l'Angers ospita il Dijon, il Brest va a far visita al Nimes, Tolosa impegnato con l'Amiens e Nantes-Montpellier a completare.



Chiuderanno il turno domenica: Rennes-Nizza e Reims-Lille (15), Strasburgo-Monaco (17) e Marsiglia-St. Etienne (21).