Dopo la vittoria del Lille contro l'Ajaccio prosegue il programma della quarta giornata di Ligue 1. In campo due sfide quest'oggi: alle 17 l'Auxerre - reduce dalla prima vittoria stagionale - ospita lo Strasburgo che invece non ha ancora ottenuto i tre punti fino a qui.



In serata, alle 21 ci sarà Lens-Rennes; i padroni di casa hanno iniziato al meglio con due vittorie e un pareggio e nel complesso arrivano a questo appuntamento imbattuti da undici gare, da Aprile dell'anno scorso. Il Rennes ha invece ottenuto risultati altalenanti fin qui (un pareggio, una vittoria, una sconfitta).