Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto il Reims superare per 1-0 il Lione, torna in campo oggi la Ligue 1 con la seconda giornata del campionato. Impegnati PSG, alle 17 contro il Guingamp, e poi in serata, tra le altre, Monaco, Lille e Nizza.



Alle 17 apre le danze il PSG di Gianluigi Buffon. Reduci dal netto successo contro il Caen, i parigini se la vedranno con il Guingamp, sconfitto alla prima dal Saint Etienne. Per Buffon una sfida speciale, quella con Marcus Thuram, punta del Guingamp e figlio dell'ex compagno di squadra Lilian, con cui l'estremo difensore ha condiviso stagioni al Parma (dove nacque Marcus nel 1997) e alla Juventus.



Alle 20 il Monaco, dopo la vittoria all'esordio contro il Nantes, ospita al Louis II il Lille. Il Nizza del neo tecnico Vieira e di (almeno per ora) Balotelli affronta il Caen, Chiudono la serata Dijon-Nantes, Rennes-Angers e Amiens-Montpellier, tutte sconfitte - tranne il Dijon - nella gara inaugurale.