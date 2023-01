La ventesima giornata di Ligue 1, che si era aperta ieri con la vittoria casalinga del Lorient nel derby della Bretagna contro il Rennes, riprende oggi con due sfide importantissime per la lotta al titolo.



Il Lens di Seko Fofana, secondo, ospita alle 17.00 l’ESTAC Troyes e con una vittoria può agganciare momentaneamente il PSG in testa alla classifica.



Alle 21 invece tocca all’altra inseguitrice, l’Olympique Marsiglia di Tudor, impegnata nel big match contro il Monaco, quarto in classifica ma più staccato e impegnato in una interessantissima corsa alla Champions con Rennes, Lorient e Lille.