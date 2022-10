Dopo l'anticipo di ieri, continua oggi con due partite l'11esima giornata di Ligue 1. Apre alle 17 la clamorosa sorpresa Lorient di Le Bris, che con 3 punti contro il Reims, a secco da 5 gare e in lotta per non retrocedere, si porterebbe provvisoriamente al primo posto e supererebbe il PSG, dopo un inizio da urlo. Chiude alle 21 il posticipo tra il Lens, ottimo finora con 21 punti realizzati e a -5 dalla vetta, che riceve l'altalenante Montpellier, reduce da 4 ko nelle ultime 5 sfide.