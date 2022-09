Non solo Serie A, dopo l'anticipo di ieri sera torna in campo anche la Ligue 1, con due anticipi validi per l'ottava giornata. Alle 17 apre Montpellier-Strasburgo: i padroni di casa dopo un ottimo inizio sono reduci da due ko di fila, mentre gli ospiti dopo la scorsa ottima stagione, in questa non hanno ancora vinto. Chiude alle 21 Lille-Tolosa: gli uomini di Garcia, altalenanti finora, vogliono trovare i tre punti per tornare in alta classifica, mentre i neopromossi ospiti con la vittoria supererebbero proprio i rivali.