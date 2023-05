Giornata 36 della Ligue 1. Solo due le gare in programma oggi: alle 17 sfida tra Nantes e Montpellier, alle 21 invece grande attesa per Lille-Marsiglia. In entrambi i match molte motivazioni soprattutto per le squadre di casa. I canarini infatti sono ancora invischiati nei bassifondi della classifica e devono rialzarsi nonostante lo scoppiettante attacco degli avversari odierni. Per i bretoni invece 3 punti da cercare contro l'OM per sigillare la qualificazione europea contro la squadra di Tudor molto più avanti e tranquilli nella graduatoria.