SI torna in campo in Francia per la 23esima giornata di campionato. Due sole gare in programma in questo sabato: alle 17 Saint Etienne-Montpellier e alle 21 Monaco-Lione. In attesa della super sfida tra Lille e Psg, posticipo domenicale, ci si gioca tanto in chiave Europa: Montpellier, Lione e Monaco sono distanti appena un punto (34 le prime due, 33 i monegaschi) e in questa giornata provano a dare una svolta alla seconda parte di stagione. Il Saint Etienne, invece, prova a prendersi in casa punti preziosi per la lotta per non retrocedere: al momento ultimo a 15 punti, ma distante appena 5 lunghezze dalla salvezza.