Ike Thierry Zaengel è il nuovo presidente del Siena (serie C). Il 52ene uomo d'affari francese è stato nominato dai vertici della Holding proprietaria della società bianconera dopo le dimissioni di Armen Gazaryan: "Sono onorato di essere a Siena - ha dichiarato Zaengel – perché è una città che conosco molto bene, che amo e a cui sono legato da tanti anni. La mia è una forte passione per il calcio e soprattutto per i settori giovanili. Sicuramente la costruzione di un'Academy bianconera con infrastrutture e professionisti sarà una priorità per noi. Sottolineo che vivo nel presente e nel futuro, non nel passato. Oggi è il giorno zero e in questo momento è fondamentale essere concentrati sul campionato della prima squadra del Siena. Dateci tempo fino a giugno perché vogliamo mettere basi solide e professionali".