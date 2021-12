Turno infrasettimanale anche in Francia, dove ad aprire la 16a giornata di Ligue 1 sono cinque partite in programma alle 19. Occhi puntati soprattutto su Angers-Monaco, scontro diretto con vista sull'Europa. Occhio a Ben Yedder, a quota 8 reti in campionato e a -2 dal capocannoniere David. Inizio di stagione complicato per il Bordeaux, che cercherà punti salvezza in casa dello Strasburgo. Scontro a distanza tra il Saint Etienne ultimo e il Montpellier penultimo: giocano rispettivamente contro il Brest di Faivre e il Metz.- Altre cinque gare in programma alle 21. Tra tutte,: prima contro terza, la squadra di Pochettino in casa non ha sbagliato un colpo vincendo sette partite su sette. Non ci sarà Neymar infortunato., attaccante classe 2001 che ha segnato otto gol in campionato. Il Rennes, secondo, ospita il Lille; il Marsiglia a caccia di punti per la zona Champions giocherà in casa del Nantes che non vince da quattro gare. Chiudono il programma Lione-Reims e Clermont-Lens.