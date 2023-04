Il più classico dei testacoda apre la 32esima giornata in Ligue 1: prima e ultima del campionato francese, Psg e Angers, si sfidano in casa di quest'ultima, ormai spacciata visti i 17 punti di distacco dal quartultimo posto che comunque non vuol dire salvezza dato che le retrocesse quest'anno saranno quattro. I parigini invece vantano otto lunghezze sul Marsiglia secondo e, per quanto ben avviati al titolo, hanno bisogno di altre vittorie.