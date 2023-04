Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "In Thiago Motta avevo, avevamo, intravisto che nello Spezia mostrava caparbietà e organizzazione in una situazione difficile, potenziando quel che aveva e non potendo disporre del mercato. Come lo definirei? Un valorizzatore. Thiago coinvolge tutti, ha comunicazione ficcante, nuova, sa entrare nella testa dei giocatori, è credibile e anche umile".



"Se chiamasse l’Inter o il Psg, risponderei che Motta ha un anno di contratto con noi. E che vogliamo costruire con lui. Allungare il contratto anche oltre il 2024? Credo, come lui e tutta la società, che adesso sia stuzzicante l’idea di poter vedere come va a finire questa stagione. Abbiamo grandi sfide, l’idea di potercela giocare con tutti".